شكرا لقرائتكم أرسنال يستغني عن 55 موظفاً بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه يخطط للاستغناء عن 55 موظفا زائدين عن الحاجة بسبب التأثير المالي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ووافق لاعبو الفريق الأول بالنادي اللندني بالفعل على خفض الأجور بنسبة 12.5% في أبريل الماضي، غير أن الإدارة ذكرت أنه سيتعين عليها إجراء تقليص آخر للنفقات وكذلك في عدد الموظفين.

وأجريت المباريات المتبقية من موسم 2019 - 2020 الكروي بإنجلترا بدون جمهور، مما تسبب في انخفاض كبير في دخل العديد من الأندية. ومن غير المرجح أن تعود الجماهير في بداية موسم 2020 - 2021، الذي سينطلق في 12 سبتمبر القادم، فيما تدرس الحكومة البريطانية السماح بدخول أعداد محدودة فقط للملاعب، ربما بدءا من أكتوبر المقبل.

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وذكر أرسنال إن الديون المتراكمة على ملعبه (الإمارات) كان يتعين تغطيتها من جانب ستان كرونكي رئيس النادي شخصيا. وجاء في بيان للنادي "من الواضح الآن أننا سنواجه تخفيضات أكبر في إيراداتنا وعلى مدى أطول مما كنا نأمل".

وأضاف النادي "ينبغي أن نخفض تكاليفنا بشكل أكبر للتأكد من أننا نعمل بطريقة مستدامة ومسؤولة، ولنتمكن من الاستمرار في الاستثمار في الفريق".

وأوضح أرسنال "نحن لا نقدم هذه المقترحات باستخفاف ونظرنا إلى كل جانب من جوانب النادي ونفقاتنا قبل الوصول إلى هذه النقطة." من المقرر أن يدخل النادي الآن فترة استشارة مدتها 30 يوما لمناقشة المقترحات مع الموظفين.

كان أرسنال عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مؤخرا، عقب حصوله على اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بفوزه 2 - 1 على تشيلسي في المباراة النهائية للمسابقة يوم السبت الماضي.