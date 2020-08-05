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رئيس نادي برشلونة يكشف مصير ميسي وحقيقة تولي تشافي تدريب الفريق

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أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس أن الأرجنتيني ليونيل لاعب الفريق الكتالوني سيظل في صفوف النادي الإسباني حتي نهاية مشواره الكروي.

وقال بارتوميو في حوار أجراه مع شبكة “بي إن سبورت”: “ميسي سينهي مشواره الكروي في برشلونة بعد ثلاث أو أربع سنوات”.

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وتابع بارتوميو: “ميسي سينهي مشواره في برشلونة وتشافي مدرب الفريق في المستقبل”.

واختتم بارتوميو تصريحاته أن كيكي سيتين مستمر مع الفريق الموسم المقبل، وسيكون الأمر مختلف.

وتأتي تصريحات برشلونة ردًا على التقارير الصحفية التي تناولت رحيل ميسي عن صفوف عملاق كتالونيا إلى إنتر ميلان الإيطالي.

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