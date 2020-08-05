شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لـ الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد عدم وجود أي حالات مصابة داخل فريق الزمالك بفيروس كورونا بعد وصول نتائج المسحة التى أجراها الفريق إلى إدارة الكرة بالنادى، اليوم، الأربعاء، وجاءت جميعها سلبية، ليطمئن جهاز الزمالك على سلامة كل عناصر الفريق الأبيض قبل مواجهة المصرى، غدًا، الخميس، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وأجرى الزمالك مسحة بالأمس استعدادًا لتلك المواجهة.

من ناحية أخري، طلب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول علي 200 ألف دولار من الزمالك اضافية علي مستحقاته المالية، بداعي وجود بند في عقده بالحصول علي هذا المبلغ كمنحة تعاقد، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة علي التنازل عن قضيته ضد نادي الزمالك.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خالد بو طيب يزعم أن عقده يحتوي علي بند بالحصول على 200 ألف دولار منحة تعاقد بخلاف مقدم العقد، وتمسك اللاعب بالحصول علي البند كاملاً للموافقة علي التصالح مع الزمالك رغم رغم تحويل مستحقاته المتأخرة في حسابه البنكي.

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وأضاف المصدر أن بو طيب رفض التصالح مع الزمالك رغم سداد كل مستحقاته المتأخرة، وتمسك بالحصول علي منحة التعاقد من أجل الموافقة علي التنازل عن قضيته ضد الزمالك.

وينتظر مسئولو الزمالك تنازل اللاعب عن الشكوي خاصة انه حصل علي مستحقاته المتاخرة ولديها ما يفيد كافة مستحقات المهاجم المغربي، حيث من المتوقع ان تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها في شكوي اللاعب خلال الفترة المقبلة ويجهز مسئولي الابيض كافة المستندات التي ترجح كفة الزمالك.