أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 5 / 8 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى.
الأهلى يفتح تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ بسبب أزمة رمضان صبحى
فتح مسئولو النادي الأهلي تحقيقا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بسبب أزمة رمضان صبحي، التى اشتعلت في الساعات الأخيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، واطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
أزمة دفاعية فى الأهلى قبل مواجهة إنبى فى الدورى
يعانى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى من أزمة دفاعية قوية قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى بطولة الدورى العام، ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أيمن أشرف لمواجهة إنبي
يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن لتجهيز أيمن أشرف مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مران الفريق أمس الثلاثاء، ويواجه الأهلي أزمة كبيرة على مستوى خط الدفاع بعد إصابة ياسر إبراهيم أيضًا والتي سيحتاج بسببها للعلاج لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، ويخضع أيمن أشرف لاختبار طبي قبل مران الفريق غدًا، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعي من عدمه، وسيتحدد خلال الفحص الطبي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية والارتباطات المقبلة للفريق محليًا حيث تعود بطولة الدوري للدوران بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
فوز الأهلى والزمالك بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000
فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلى على نظيره الأوليمبي ضمن الجولة السادسة بمسابقة دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000، التى استأنفت اليوم بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
صلاح حسنى: التوأم ترك نيوشاتيل السويسرى فور طلب الأهلى عودتهما
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