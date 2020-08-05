شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو حرس الحدود يخضعون للمسحة السابعة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو فريق حرس الحدود والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت المقبل قبل مواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز بـ48 ساعة.. ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدورى الممتاز على ملعب برج العرب فى الإسكندرية يوم 10 أغسطس المقبل.

فيما كشف محمد حليم نتيجة المسحة السادسة الخاصة بفيروس كورونا للاعبى الفريق والتي جاءت سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وأوضح محمد حليم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه تم عودة جميع لاعبى الفريق المصابين والاستعانة بهم خلال المباريات الودية التي خاضها أستعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

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وحقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في إحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية للفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.