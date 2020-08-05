شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة تلخص مسابقة الدورى قبل التوقف وحتى عودة البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 148 يومًا على توقف بطولة الدورى، تعود البطولة من جديد، وتقام المباريات غدًا الخميس، بأولى المواجهات الرسمية بين فريق الزمالك والمصرى في المباراة المؤحلة من الجولة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية.

وقبل صافرة استئناف المسابقة نرصد أهم 15 معلومة عن البطولة منذ انطلاقها وقبل استئنافها.

1- الأهلى يتصدر ترتيب جدول الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 17 مباراة خاضها الفريق

2- نادى مصر في قاع الجدول برصيد 11 نقطة فقط.

3- الزمالك يقع في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من إجمالى 16 مباراة خاضها الفريق

4- خاضت فرق الدورى 157 مباراة من بداية الموسم حتى مارس الماضى

5- 102 مباراة انتهت بالفوز مقابل 55 مباراة انتهت بالتعادل بين الفرق منها 16 سلبى و39 إيجابى

6- 347 هداف سجلتها الفرق خلال المباريات التي تم خوضها

7- 8 أهداف سجلها اللاعبون في مرماهم بالخطأ.

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8- احتسب الحكام 76 ركلة جزاء خلال المباريات تم تسجيل 56 منها مقابل إهدار 20 ركلة فشل اللاعبون في تسديدها.

9- النادى الأهلى هو الأكثر هجومًا حيث سجل لاعبوه 46 هدفًا، ونادى مصر هو الأضعف

10- 589 إنذارًا تم اشهارها في وجه اللاعبين بالمباريات، مقابل 31 بطاقة حمراء "طرد"

11- 14 مدير فنى تركوا المهمة الفنية سواء بالإقالة أو الاستقالة.

12- 5 أندية أبقت على مدربيها وهى الأهلى والمقاولون والإنتاج الحربى وطنطا والاتحاد السكندرى

13- عبد الله السعيد هداف البطولة حتى الآن برصيد 13 هدفًا، يليه محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى برصيد 9 أهداف.

14- تصدر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة شباكهم في الموسم الحالي من الدوري المصري.

15- أوباما ومعلول وقفشة وشديد على رأس قائمة أفضل صانعي الأهداف في المسابقة قبل توقفها برصيد 6 تمريرات لكل لاعب.