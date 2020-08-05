شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يطالب الجمهور بالدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى خالد الغندور أصدقاءه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".

وعاد طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، للظهور في برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك مجددًا عقب إعلانه تولي تقديم الاستوديو التحليلي في القناة فقط، حيث قدم طارق يحيي حلقة أمس بدلاً من خالد الغندور الذي أعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.