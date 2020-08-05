شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1 / 1 يحسم الودية الثانية بين طنطا وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل المباراة الودية الثانية بين فريقى طنطا وسموحة بنتيجة التعادل الإيجابى بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما بملعب الفريق السكندرى ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بينما حقق فريق سموحة الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/0 فى المباراة الودية الأولى، التى جمعت الفريقين بمقر النادى السكندرى منذ قليل وأحرز هدفى اللقاء الثنائى ناصر ماهر وحسام حسن من خلال ضربات جزاء.
ومن جهة أخرى، وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما في الإسكندرية، وعلى ذلك قامت إدارة المسابقات بإدراج الملاعب الجديدة في الجدول مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات.
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