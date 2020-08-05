شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم ينضمان لمعسكر الزمالك عقب ظهور نتيجة المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر انضمام الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي عقب وصولهما اليوم من المغرب، حيث تأخر وصول الثنائي للقاهرة لعدة مرات ما أدى لغيابهما عن مباراة الغد أمام المصري ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري.

من ناحية أخرى، طلب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول علي 200 ألف دولار من الزمالك اضافية علي مستحقاته المالية، بداعي وجود بند في عقده بالحصول علي هذا المبلغ كمنحة تعاقد، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة علي التنازل عن قضيته ضد نادي الزمالك.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خالد بو طيب يزعم أن عقده يحتوي علي بند بالحصول على 200 ألف دولار منحة تعاقد بخلاف مقدم العقد، وتمسك اللاعب بالحصول علي البند كاملاً للموافقة على التصالح مع الزمالك رغم رغم تحويل مستحقاته المتأخرة في حسابه البنكي.

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وأضاف المصدر أن بو طيب رفض التصالح مع الزمالك رغم سداد كل مستحقاته المتأخرة، وتمسك بالحصول علي منحة التعاقد من أجل الموافقة علي التنازل عن قضيته ضد الزمالك.

وينتظر مسئولو الزمالك تنازل اللاعب عن الشكوي خاصة أنه حصل علي مستحقاته المتاخرة ولديها ما يفيد كل مستحقات المهاجم المغربي، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها في شكوى اللاعب خلال الفترة المقبلة ويجهز مسئولي الأبيض كل المستندات التي ترجح كفة الزمالك.