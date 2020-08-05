شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أيمن أشرف لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن لتجهيز أيمن أشرف مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مران الفريق أمس الثلاثاء، ويواجه الأهلي أزمة كبيرة على مستوى خط الدفاع بعد إصابة ياسر إبراهيم أيضًا والتي سيحتاج بسببها للعلاج لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، ويخضع أيمن أشرف لاختبار طبي قبل مران الفريق غدًا، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعي من عدمه، وسيتحدد خلال الفحص الطبي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية والارتباطات المقبلة للفريق محليًا حيث تعود بطولة الدوري للدوران بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية بعد غدٍ، الجمعة، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
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