محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف أسيد الخضر وكيل المهاجم الفلسطيني محمود وادي نجم فريق المصري البورسعيدي عن وصول عرضاً هولندياً للاعب.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال أسيد :"أرسلت عرضاً هولندياً إلى إدارة المصري، وطلبت الرد خلال 48 ساعة حتى يرسل النادي الهولندي خطاباً رسمياً إلى النادي البورسعيدي".
وأضاف وكيل اللاعب :"العرض لدى مجلس إدارة المصري في الوقت الحالي، وهو عبارة عن طلب إعارة مع أحقية الشراء بمقابل موضوع في العرض".
وشدد أسيد على رحيل اللاعب الفلسطيني قائلاً :"محمود وادي سيرحل سيرحل سيرحل، هذا أمر غير قابل للتراجع، اللاعب سيكون خارج المصري في الموسم المقبل".
وعن إعلان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري عدم وصول عروض لوادي ورفضه رحيله اللاعب قال أسيد :"لا أتعامل مع السقا، الأمور التعاقدية تكون مع مجلس الإدارة فقط، واللاعب سيرحل".
ومن جانبه قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري :"عندما يصلنا أي عرض نقوم بدراسته، ومحمود وادي لديه عروض ومتابعات كثيرة، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل اللاعب: محمود وادي سيرحل عن المصري.. ولدينا عرضاً هولندياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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