قناة الزمالك: الدوري ليس له قيمة.. ولماذا تم إلغاء مسابقات الناشئين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تسائل طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن سبب التمسك باستكمال بطولة دوري WE المصري التي وصفها بأنها بطولة مريضة وليس لها قيمة، مشيراً إلى أنه تم إلغاء مسابقات الناشئين لتصدر الفريق الأبيض للترتيب في بعض المنافسات

وقال طارق يحيى عبر قناة نادي الزمالك: "هل تم الغاء مسابقات الناشئين المختلفة، لكون الزمالك متصدرا للترتيب في بعض المنافسات، ويتم استكمال الدوري الممتاز لكون الزمالك رابعا؟، هل ما يحدث لمجرد العند؟".

وأضاف: "تريدون استكمال بطولة الدوري "المريضة"، هي بطولة ليس لها قيمة، بطولة "الكورونا".

Advertisements

وواصل: "لماذا لم يتم عمل حساب لهيبة الدولة عندما تم التضحية بمنتخب شوقي غريب ومنتخب ربيع ياسين، هيبة الدولة في تنظيم أمم افريقيا خلال وقت قياسي وليس في استكمال دوري ممتاز".

وتابع طارق يحيى: "يتم "تفصيل" دوري من أجل استكماله، أين تكافؤ الفرص؟، أسوان يأتي ليلعب في القاهرة وليس ملعبه، طنطا نفس الأمر، لماذا تم الموافقة على تلك الأمور؟".

واختتم طارق يحيى تصريحاته: "لقد تم الغاء الدوري أكثر من مرة ولم يتحدث احد، لماذا هناك اصرار على استكمال دوري الموسم الحالي؟، هل يعقل استكمال ١٨ اسبوع؟".