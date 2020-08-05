تحليل.. المصري قبل كورونا.. ماكينة تمريرات قصيرة.. وفقر في استغلال الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستهل فريق المصري مشواره في بطولة الدوري عقب استئناف المنافسات مرة أخرى بحلوله ضيفاً على نظيره الزمالك في الثامنة من مساء يوم غد الخميس على ملعب برج العرب.

المصري يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الجونة صاحب المركز الـ 11، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية بالتعاون مع شركة كورة ستاتس، مسيرة المصري في بطولة الدوري قبل توقف النشاط منتصف مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

المصري خاض 17 مباراة؛ حيث سجل لاعبيه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 18 هدفاً فيما خرجت شباكه نظيفة في 3 مباريات.

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ومرر لاعبو المصري 115 تمريرة حاسمة ولكن لم يُسجل منها سوى 19 هدفاً من ضمنهم 7 أهداف من ركلات الترجيح، فيما امتلك لاعبو المصري نسبة دقيقة تمريرات جيدة 79%، فمرر اللاعبون لبعضهم البعض الكرة 7333 مرة من ضمنهم 5818 مرة صحيحة.

ولكن أرسل لاعبو المصري 276 عرضية خلال الـ 17 منهم 60 عرضية صحيحة بمعدل 3.5 عرضية كل مباراة بدقة وصلت 22%.

ويعتمد المصري على التمريرات القصيرة فمرور الكرة لبعض 6046 مرة منهم 5337 صحيحة بمعدل دقة 88%، مقابل 1011 تمريرة طويلة كان منها 421 تمريرة صحيحة بدقة 42%.

وشهد المصري خلال الموسم الجاري تغييراً في الإدارة الفنية ففي فبراير حلّ طارق العشري بديلاً لإيهاب جلال الذي تقدم باستقالته.