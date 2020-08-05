الأهلي يُشكل لجنة لإدارة المواهب برئاسة فتحي مبروك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر بالأهلي، إن مجلس إدارة النادي شكّل لجنة إدارة المواهب برئاسة فتحي مبروك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستضم في عضويتها مدحت طه إسماعيل، وياسر ريان، وصديق الجمال، وأمين عرابي، وهناك محاولات لضم إبراهيم عبد الصمد.

وستعقد اللجنة أول اجتماعاتها ظهر السبت المقبل لوضع الخطوط العريضة وخطة العمل في المرحلة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستكون مهمتها اختيار المواهب من كل المحافظات، وسيقومون بمتابعة دورات مراكز الشباب وأندية الأقسام الأدنى، لاختيار العناصر المناسبة للانضمام لقطاع الناشئين بالنادي، بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي.