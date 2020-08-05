بالفيديو.. مرموش يشارك في وداع فولفسبورج للدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
ودع فريق فولفسبورج الألماني بطولة الدوري الأوروبي من دور الستة عشر بعد الخسارة (5-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من فريق شاختار دونيتسك الأوكراني.
المباراة شهدت مشاركة اللاعب المصري عمر مرموش في الدقيقة 61 بدلاً من دانيال جينزيك، لكنه لم ينجح في منع هزيمة فريقه (3-0) خارج ملعبه.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت (2-1) لصالح شاختار في ألمانيا، وفي الوقت الذي ترقب فيه الجميع انتهاء لقاء العودة بالتعادل السلبي سجل شاختار 3 أهداف في اللحظات الأخيرة.
جيونيور مورايس سجل هدف شاختار الأول في الدقيقة 89، ثم أضاف مانور سولمون الثاني في الدقيقة 90، قبل أن يسجل مرة أخرى مورايس.
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