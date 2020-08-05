الخليج 365 يكشف.. أزمة دفاعية تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ريهام حمدي:

يواصل فريق الأهلي استعداداته لاستكمال منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، حيث يفتتح مشواره يوم 9 أغسطس الجاري أمام إنبي.

ويستضيف الأهلي نظيره إنبي في استاد القاهرة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في النادي الأهلي، الى وجود نقص عددي في مركز "قلب الدفاع" قبل مباراة إنبي، بسبب الإصابات وتراكم البطاقات.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق عن المباراة بعدما تعرض لإصابة في الكاحل خلال ودية الفريق الأخيرة أمام الجونة.

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وأشار مراسل "الخليج 365" الى أن رامي ربيعة مدافع الفريق سوف يغيب عن مباراة إنبي لتعرضه للإيقاف لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتحوم الشكوك حول موقف أيمن أشرف المدافع الأيسر للفريق والذي شغل مركز قلب الدفاع في العديد من المباريات بسبب خروجه من مران الفريق الأخير بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.

وفي حال تأكد غياب أشرف عن قائمة الفريق للإصابة ولم يتعافى في الأيام المقبلة، سوف يدخل فريق الأهلي مباراة إنبي وفي قائمته محمود متولي فقط بمركز قلب الدفاع.

وسبق واستعان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمحمد هاني المدافع الأيمن للفريق في مركز قلب الدفاع، مع الدفع بأحمد فتحي في مركز المدافع الأيمن.