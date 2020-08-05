مانشستر سيتي يعلن رسمياً ضم مدافع جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع ناثان أكي مدافع فريق بورنموث في صفقة تمتد لخمسة مواسم مقبلة.

ويأتي الإعلان عن صفقة ناثان أكي بعد نحو 24 ساعة من إتمام صفقة فيران توريس لاعب فالنسيا الإسباني.

ولم يكشف نادي مانشستر سيتي عن تكاليف الصفقة أو الراتب الذي سيحصل عليه المدافع الجديد.

ويسعى بيب جوارديولا لتدعيم صفوفه في الصيف الجاري خاصة في الدفاع حيث يحتاج إلى قلبي دفاع، أولهما ناثان أكي.

Advertisements

يُذكر أن مانشستر سيتي كان قد باع لاعبه الألماني ليروى ساني إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

وعلق ناثان أكي (25 عاماً) على انتقاله إلى صفوف السيتي قائلاً :"مانشستر سيتي الفريق الأفضل في أخر 10 سنوات".

وأضاف مدافع السيتي الجديد :"القدوم إلى هنا كان بمثابة حلم بالنسبة لي، اللعب مع نجوم عالمين والانضمام لهذه القائمة التي تضم أسماء كبرى على المستوى الدولي أمر رائع".

وعن مدربه قال ناثان :"جوارديولا مدرب له عشاق في كل العالم، ما يفعله في المباريات يتحدث عنه، النجاح الذي حققه هنا لا يصدق، طريقة اللعب التي يفضلها تناسبني".