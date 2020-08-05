جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة ال ٢٣

انتهت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة ال ٢٣ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى". نجح الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ٨ نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٤٥ نقطة. و يأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٠ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٣٧ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الفيصلي برصيد ٣٨ نقطة. إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة ال٢٢ : 1- الهلال: 54 نقطة. 2- النصر: 45 نقطة. 3- الأهلي : 40 نقطة. 4- الوحدة : 39 نقطة. 5- الفيصلي: 38 نقطة. 6- الرائد : 35 نقطة. Advertisements 7- الشباب : 34 نقطة. 8- أبها : 33 نقطة. 9- الاتفاق : 32 نقطة. 10- التعاون : 32 نقطة. 11- الفيحاء : 27 نقطة. 12- الحزم : 24 نقطة. 13- الأتحاد : 23 نقطة. 14- الفتح: 22 نقطة. 15- ضمك: 18 نقطة. 16- العدالة: 17 نقطة.

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