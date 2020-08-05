الهلال يكتسح النصر برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا ثقيلا على نظيره فريق النصر بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمانللمحترفين.
أحرز أهداف الهلال كلا من سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز من ركلة جزاء و كارلوس إدواردو فى الدقائق ٣٥، ٥٥، ٦٠، ٨٠ من زمن اللقاء.
بينما أحرز هدف النصر سلطان الغنام في الدقيقة ٤٦ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمانللمحترفين برصيد ٥٤ نقطة، في حين ياتي نادي النصر في المركز الثاني برصيد ٤٥ نقطة.
ويستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق الفتح يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال ٢٤ من الدوري السعودي للمحترفين، بينما يواجه النصر فريق أبها.
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