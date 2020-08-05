شاهد.. جوميز يتقدم بهدف رابع عالمي للهلال أمام النصر

عزز فريق الهلال من تقدمه امام النصر بتسجيل الهدف الرابع لتصبح النتيجة تقدم الفريق الهلالي برباعية مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري كأس الأمير التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ونجح الدولي الفرنسي بافيتيمي جوميز في تسجيل رابع اهداف الهلال في الدقيقة 81 من تسديدة رائعة سكنت الشباك النصراوية، لينهي آمال "العالمي" في امكانية تعديل النتيجة".

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