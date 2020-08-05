شاهد .. أحمد مجاهد يهاجم ميدو بسبب أندية الكباب والكفتة

هاجم احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق بسبب حديثه عن استبعاد عدة أندية من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بناء على تصنيف اللجنة الخماسية الجبلاية بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقال ميدو إن تقليص الجمعية العمومية قرار يؤكد قوة الدولة وعلق على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "وداعا أندية الكباب والكفتة".

ورد مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل فيس بوك: تهكم مذيع برنامج رياضي جديد على الأندية الصغيرة من وجهة نظره قائلا وداعًا لاندية الكباب و الكفتة يقصد اندية الاقاليم و اندية الدرجة الثانية و الثالثة و الرابعة و أعلم ان هذا رأي من يحركونه و لن أقول من يمولون برنامجه لأني أعلم علم اليقين مدى ازدرائهم لهذه الأندية و هو واضح منذ توليهم مناصبهم و توضيحا و تذكيرا للبعض و رغم علمي بالمجهودات و التضحيات التي يقدمها ابناء هذه الأندية فإني سأكتفي بذكر بعض من النجوم الدوليين التي قدمتها اندية ( الكباب و الكفتة ) التي يريد البهوات القضاء عليها :

في مركز حراسة المرمى تبدو السيطرة واضحة فمنهم ثابت البطل ( سكر الحوامدية ) - عادل المأمور ( مياه القاهرة ) - احمد ناجي ( غزل كفر الدوار ) - أحمد شوبير ( زيوت طنطا ) - علاء خليل ( بلقاس ) - حسين السيد (

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اسكو ) - نادر السيد ( دكرنس ) - طارق سليمان ( الزعفران ) - عبد الواحد السيد ( جنوب سيناء ) - عصام الحضري ( دمياط ) - محمد الشناوي ( الحامول ) و من المدافعين ربيع ياسين ( مركز شباب الفشن ) - بدر حامد ( كفر صقر ) - أحمد نخلة ( غزل شبين ) - حمزة الجمل ( غزل شبين ) - وائل جمعة ( م ش الشين ) - زمزم ( مياه القاهرة ) - محمد يوسف ( المعادي ) - احمد أيوب ( النيل ) - عماد النحاس ( م ش مغاغة ) - عقل جاد الله ( السنبلاوين ) - بشير التابعي ( غزل دمياط ) - احمد فتحي ( بنها ) - احمد المحمدي ( بسيون ) - ايمن اشرف ( المطرية ) و في الوسط حسن شحاتة ( كفر الدوار ) - محمد عامر ( كفر الشيخ ) - مختار مختار ( اسكو ) - رمضان السيد ( التصنيع ) - اينو ( التصنيع ) - محمد حلمي ( ديرب نجم ) - يحي دياب ( الوادي الجديد ) - رضا عبد العال ( النيل للادوية ) - هشام عبد الرسول ( سمالوط ) - هادي خشبة ( اسيوط ) - رأفت عنتر ( م ش قطور ) - طارق مصطفى ( مركز شباب امبابة ) - احمد حسن ( مركز شباب مغاغة ) - عبد الستار صبري ( مركز شباب الجزيرة) - حسام غالي ( بيلا ) - حسام عاشور ( مركز شباب المعادي ) - علي عاشور ( شربين ) - محسن هنداوي ( دسوق ) - ايمن حفني ( مركز شباب البدرشين ) و محمود تريزيجيه ( كفر الشيخ ) و في الهجوم حدث و لا حرج محمود الخطيب ( النصر ) - ابراهيم عبد الصمد ( المصري القاهري ) - حمدي نوح ( اسكو ) - مصطفى عبده ( كهرباء القاهرة ) - احمد ابو رحاب ( اسكو ) - حمامة ( البلاستيك ) - ناصر محمد علي ( التصنيع ) - عبودة ( بلقاس ) - طارق يحيي ( زمالك قلين ) - أحمد العجوز ( مركز شباب المعادي ) - بشير عبد الصمد ( شباب طوخ ) - كرم مرسي ( ابو المطامير ) - خالد الغندور ( مدينة نصر ) - عبد الحميد بسيوني ( كفر الشيخ ) - عبد الحليم علي ( الشرقية للدخان ) - محمد ناجي جدو ( حوش عيسى ) - احمد بلال ( ديرب نجم ) - عماد متعب ( بلبيس ) و في النهاية نجم النجوم محمد صلاح ( عثماسون) و غيرهم العشرات بل المئات و التي قدمتها الاندية المظلومة بخلاف ماقدمته اندية الاقاليم العريقة الاخرى و التي شاركت في الدوري الممتاز لسنوات.