الإتفاق يسقط العدالة بهدف نظيف فى الدورى السعودى

حقق فريق الاتفاق فوزًا مهماً على فريق العدالة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولةدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الاتفاق الوحيد سعيد الربيعي في الدقيقة ٣٨ من زمن اللقاء.
ودخل الاتفاق المباراة بالتشكيل الاتى :
رايس مبولحي، صالح القمزي، سيدريك أميسي،سعيد الربيعي، إبراهيم محنشي، فيليب كيش، اليريك دي سوزا، محمد الكويكبي، سليمان دوكارا، نعيم السليتى، عبدالله آل سالم.
بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٢ نقطة، بينما يحتل العدالة المركز السادس عشر برصيد ١٧ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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