تمكن فريق الهلال من تسجيل هدفه الثالث أمام النصر، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار منافسات دوري كأس الأمير

جاء الهدف عبر اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 60. على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، لتصبح النتيجة تقدم الهلال بثلاثية لهدف.جاء الهدف عبر اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 60.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يسجل هدفه الثالث في شباك النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.