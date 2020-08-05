​الهلال يتقدم على النصر مجدداً من ركلة جزاء

تقدم فريق الهلال بالهدف الثاني أمام النصر، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفار، ليسددها بنجاح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

الدولي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، لتصبح النتيجة تقدم الهلال بثنائية لهدف.جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفار، ليسددها بنجاح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

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