ارسنال يستغني عن "شروة" موظفين بسبب كورونا

قرر نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الاستغناء عن 55 موظفا "عمالة زائدة" عن الحاجة بسبب التأثير المالي لوباء فيروس كورونا .

ووافق لاعبو الفريق الأول بالنادي اللندني بالفعل على خفض الأجور بنسبة 12.5% في أبريل الماضي، غير أن الإدارة ذكرت أنه سيتعين عليها إجراء تقليص آخر للنفقات وكذلك في عدد الموظفين.

وأجريت المباريات المتبقية من موسم 2019 - 2020 الكروي بإنجلترا بدون جمهور، مما تسبب

في انخفاض كبير في دخل العديد من الأندية. ومن غير المرجح أن تعود الجماهير في بداية موسم 2020 - 2021، الذي سينطلق في 12 سبتمبر القادم، فيما تدرس الحكومة البريطانية السماح بدخول أعداد محدودة فقط للملاعب، ربما بدءا من أكتوبر المقبل.

وقال نادي أرسنال إن الديون المتراكمة على ملعبه (الإمارات) كان يتعين تغطيتها

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من جانب ستان كرونكي رئيس النادي شخصيا.

وجاء في بيان للنادي :من الواضح الآن أننا سنواجه تخفيضات أكبر في إيراداتنا وعلى مدى أطول مما كنا نأمل.

وأضاف النادي:ينبغي أن نخفض تكاليفنا بشكل أكبر للتأكد من أننا نعمل بطريقة مستدامة ومسؤولة، ولنتمكن من الاستمرار في الاستثمار في الفريق.

كان أرسنال عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مؤخرا، عقب حصوله على اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بفوزه 2 - 1 على تشيلسي في المباراة النهائية للمسابقة يوم السبت الماضي.