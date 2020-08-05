أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، تخفيض الجوائز المالية المحددة لبالغي الأدوار الحاسمة خلال المنافسات، بسبب التأثر الإقتصادي جراء فترة التوقف الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.
فيما ستتم زيادة طفيفة في القيم المخصصة للاعبين الذين يشاركون في الدور الأول من
كان رفائيل نادال لاعب التنس الإسباني، قد رفض فكرة التقليل من قوة بطولة أمريكا المفتوحة للعبة، والتي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد نادال، أن البطولة بالرغم من غيابه عنها رفقة عدد من اللاعبين المحترفين الآخرين، إلا أن ذلك الأمر لن يقلل من قوتها، لأنها لازالت تضم عدد من الأسماء البارزة، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصي لازال يعتبر الولايات المتحدة مكاناً ليس آمناً من تداعيات كورونا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تعلن تخفيض قيمة جوائزها المادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.