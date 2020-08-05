بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تعلن تخفيض قيمة جوائزها المادية

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، تخفيض الجوائز المالية المحددة لبالغي الأدوار الحاسمة خلال المنافسات، بسبب التأثر الإقتصادي جراء فترة التوقف الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

فيما ستتم زيادة طفيفة في القيم المخصصة للاعبين الذين يشاركون في الدور الأول من

الفعاليات لمزيد من التشجيع لتلك الفئات التي تعد الأكثر تضرراً من الأزمة الراهنة.كان رفائيل نادال لاعب التنس الإسباني، قد رفض فكرة التقليل من قوة بطولة أمريكا المفتوحة للعبة، والتي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد نادال، أن البطولة بالرغم من غيابه عنها رفقة عدد من اللاعبين المحترفين الآخرين، إلا أن ذلك الأمر لن يقلل من قوتها، لأنها لازالت تضم عدد من الأسماء البارزة، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصي لازال يعتبر الولايات المتحدة مكاناً ليس آمناً من تداعيات كورونا حتى الآن.



