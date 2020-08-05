النصر يتعادل مع الهلال في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر المقامة بينهم حاليا علي استاد الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة و العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الأيطالى سيباستيان جيوفينكو بعد تمريره من سالم الدوسري في الدقيقة ٣٥ من زمن اللقاء. في الدقيقة ٤٦ أحرز سلطان الغنام هدف التعادل للنصر.

ودخل الهلال المباراة بالتشكيل الاتى :..

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف. خط الدفاع : ياسر الشهرني، على ال بليهي، جانج هيون سو، محمد البريك. خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

بينما دخل النصر المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : براد جونز. خط الدفاع : سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبدالاله العمري، عبدالرحمن العبيد. خط الوسط

: بيتروس ماتيوس، عبدالله الخيبري، يحيي الشهري، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.كانت مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين في بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف احرزهم كلا ثنائية النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما أحرز هدف الهلال الوحيد البرازيلي كارلوس إدواردو.ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة، بينما ياتي النصر في المركز الثاني برصيد ٤٥ نقطة.