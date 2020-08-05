الهلال يُحطم النصر في ديربي الرياض ويحتكر صدارة الدوري السعودي

حطم الهلال “المتصدر” آمال منافسه وملاحقه النصر فى ديربي الرياض بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1، حلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء 5 أغسطس 2020، بالجولة الـ23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتقدم الهلال خطوة عملاقة نحو استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة النصر، بعدما عزز موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 54 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط على أقرب ملاحقيه النصر.

واستقبل ملعب الدرة ديربي الرياض بين “الهلال والنصر” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبادر الهلال بالتسجيل عبر نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، لكن سلطان الغنام أدرك التعادل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأعاد جوميز التقدم للهلال من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي كارلوس إدواردو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 60.

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وواصل جوميز تألقه في اللقاء، بعدما أضاف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 80، محرزا هدفه الشخصي الثاني، ليأتي احتفاله بتمديد تعاقده مؤخرا مع الهلال لمدة موسمين على أفضل وجه.

ويعد هذا هو الفوز الأول للهلال على النصر بدوري المحترفين السعودي منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يرجع آخر انتصار له على الفريق الملقب بـ(العالمي) في المسابقة إلى 26 تشرين أول/أكتوبر عام 2017، حينما فاز 2-1.

وحقق النصر الفوز في مباراتين، في حين خيم التعادل على مواجهتين أخرتين، خلال اللقاءات الأربعة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين بالمسابقة قبل مباراة اليوم.

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