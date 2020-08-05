الشباب يقسو على الوحدة في عودة الدوري السعودي

حقق الشباب فوزاً كبيراً على مضيفه الوحدة بنتيجة قاسية قوامها 3-صفر، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، ضمن منافسات الجولة الـ23، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والأولي للفريقين بعد جائحة كورونا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة، ليتقدم للمركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، في حين توقف رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز الرابع، تاركا المركز الثالث للأهلي، الذي فاز على الحزم أمس الثلاثاء في المرحلة ذاتها.

وافتتح البرازيلي سيبا التسجيل للشباب في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، في حين أضاف السنغالي ماكيتي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أيضا.

وعاد ديوب للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البرازيلي ريناتو شافيز جونيور لاعب الوحدة في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تلقى السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب بطاقة حمراء مباشرة، بسبب ضربه وليد باخشوين لاعب الوحدة بدون كرة.

واستأنف الدوري السعودي فعالياته أمس، بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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كانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليلا إرشاديا شاملا ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي الفيروس.

يذكر ان آخر مباراة للوحدة في الدوري السعودي للمحترفين كانت أمام الاتحاد واستطاع الوحدة الفوز خارج أرضه بنتيجة 2-1، وسجل الهدف الوحيد للعميد روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 14، أما للوحدة فسجل أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 ولويس جوستافو في الدقيقة 90.

أما الشباب فآخر مباراة له كانت في 11 مارس الماضي أمام الاتفاق وانتهت بخسارة “الليث” بنتيجة 1-0، وسجل الهدف الوحيد للاتفاق فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

أما آخر مباراة جمعت بين الشباب والوحدة كانت في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0، وسجل للشباب سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 64 وعبد الله الحمدان في الدقيقة 80.

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