نقدم لكم فيديو أهداف مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 5-8-2020 في الجولة الـ23، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما نُقلت على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “عبدالله الحربي”.

واستقبل ملعب الدرة ديربي الرياض بين “الهلال والنصر” في أولى مباريات الفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

حطم الهلال “المتصدر” آمال منافسه وملاحقه النصر فى ديربي الرياض بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1، وبادر الهلال بالتسجيل عبر نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 35، لكن سلطان الغنام أدرك التعادل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأعاد جوميز التقدم للهلال من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي كارلوس إدواردو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وواصل جوميز تألقه في اللقاء، بعدما أضاف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 80، محرزا هدفه الشخصي الثاني، ليأتي احتفاله بتمديد تعاقده مؤخرا مع الهلال لمدة موسمين على أفضل وجه.

بهذه النتيجة تقدم الهلال خطوة عملاقة نحو استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة النصر، بعدما عزز موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 54 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط على أقرب ملاحقيه النصر.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للهلال “سيباستيان جيوفينكو” 1-0

هدف التعادل للنصر “سلطان الغنام” 1-1

هدف الهلال الثالث “ادواردو” 3-1

هدف الهلال الرابع “جوميز” 4-1

لقطات من المباراة..

هدف ملغي للنصر

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