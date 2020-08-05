بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر وخيتافي في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الإنتر الإيطالي وخيتافي الإسباني ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 5-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

تنقل مباراة “الإنتر وخيتافي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 3، وقناة بي تي سبورت 2.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب شالكة “فيلتينس ارينا” بمدينة جلسنكيرشن الألمانية.

يستقبل ملعب جيلسنكيرشن بألمانيا مباراة “الإنتر وخيتافي”، بعدما فشل الفريقان في خوض مباراة الذهاب بسبب انتشار فيروس كورونا، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المواجهة على ملعب محايد بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب.

وتأهل “الإنتر” إلى هذا الدور على حساب “لودوجوريتس رازجراد” البلغاري بعدما فاز عليه ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد، كما كرر فوزه إيابًا بهدفين نظيفين.

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بينما صعد “خيتافي” على حساب أياكس أمستردام بعدما فاز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين، وفي الإياب كرر فوزه ايضًا بهدفين مقابل هدف واحد.

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الإنتر 1-0 خيتافي

????️ملعب فيلتينس ارينا (جلسنكيرشن – ألمانيا)

????الدوري الأوروبي (دور الـ16)

جارية الآن

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تشكيلة الإنتر: هاندانوفيتش – باستوني – دي فري – جودين – جاجليارديني – باريلا – آشلي يونج – بروزوفيتش – دامبروسيو – لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

تشكيلة خيتافي: سوريا – سواريز – داكونام – إتيكسيتا – أوليفيرا ميرامونتيس – ماكسيموفيتش – تيمور – كوكو – آرامباري – نيوم – خوامي ماتا.

1″ بداية الشوط الأول ..

33″ جوووول، لوكاكو يضع الإنتر في المقدمة بهدف سجله بعد مساعدة من باستوني.

45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم الإنتر 1-0.

45″ بداية الشوط الثاني..

56″ التغيير الأول في المباراة بنزول أنخيل بدلاً من ماكسيموفيتش في تشكيلة خيتافي.

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