بث مباشر | شاهد الهلال والنصر في الدوري السعودي “صور لحظة بلحظة”

يلتقي النصر والهلال، مساء اليوم الاربعاء 5-8-2020 في ديربي الرياض الذي يعد بالكثبر من الإثارة والمتعة، نظرًا للتنافس المحتدم بين الطرفين على قمة الدوري السعودي العائد بعد غياب دام 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينقل لكم الخليج 365 قمة مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والهلال في بث مباشر “مصور” لحظة بلحظة، لرصد أبرز لقطات وصور هذه الملحمة لكم أول بأول.

وستبقي نتيجة مباراة الهلال والنصر على حظوظ رجال المدرب روي فيتوريا في المنافسة على لقب الدوري السعوي إذا ما انتهت لصالحهم، لكنها ستبعدهم كثيرًا عن اللقب إذا ما انتهت بخسارتهم أو تعادلهم.

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النصر 1-4 الهلال

???? الدوري السعودي (الجولة 23)

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انتهت

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