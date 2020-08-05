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بث مباشر | شاهد الهلال والنصر في الدوري السعودي “صور لحظة بلحظة”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يلتقي النصر والهلال، مساء اليوم الاربعاء 5-8-2020 في ديربي الرياض الذي يعد بالكثبر من الإثارة والمتعة، نظرًا للتنافس المحتدم بين الطرفين على قمة الدوري السعودي العائد بعد غياب دام 4 أشهر بسبب جائحة فيروس .

وينقل لكم الخليج 365 قمة مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والهلال في بث مباشر مصور لحظة بلحظة، لرصد أبرز لقطات وصور هذه الملحمة لكم أول بأول.

وستبقي نتيجة مباراة الهلال والنصر على حظوظ رجال المدرب روي فيتوريا في المنافسة على لقب الدوري السعوي إذا ما انتهت لصالحهم، لكنها ستبعدهم كثيرًا عن اللقب إذا ما انتهت بخسارتهم أو تعادلهم.

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النصر 1-4 الهلال

???? الدوري السعودي (الجولة 23)

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انتهت

صور مباراة الهلال والنصر - تحية تقدير وتكريم للاطباء في السعودية
صور مباراة الهلال والنصر – تحية تقدير وتكريم للاطباء في
صور مباراة الهلال والنصر – تحية تقدير وتكريم للاطباء في السعودية

مدرج الهلال في مباراة النصر في عودة الدوري السعودي
صور مباراة الهلال والنصر – تحية تقدير وتكريم للاطباء في السعودية
رئيس الهلال فهد بن نافل ورئيس النصر صفوان السويكت قبل ديربي الرياض
ملعب الدرة قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري السعودي
العمليات الاحمائية لفريق الهلال قبل ديربي الرياض امام النصر
العمليات الاحمائية لفريق الهلال قبل ديربي الرياض امام النصر
العمليات الاحمائية لفريق الهلال قبل ديربي الرياض امام النصر
العمليات الاحمائية لفريق الهلال قبل ديربي الرياض امام النصر
روي فيتوريا قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري السعودي
تدريبات النصر قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر
عبد الرزاق حمدالله قبل ديربي الرياض بين النصر والهلال في الدوري السعودي
ستاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض بين النصر والهلال
تشكيلة النصر في ديربي الرياض
تشكيلة الهلال في ديربي الرياض امام النصر في الدوري السعودي
هدف الهلال في النصر
فرحة جيوفينكو بهدف في مباراة الهلال والنصر
فرحة جيوفينكو بهدف في مباراة الهلال والنصر
شد واضح لعمر هوساوي في مباراة النصر والهلال والحكم يفرض احتساب ركلة جزاء
هدف النصر في مرمى الهلال
هدف النصر في مرمى الهلال
فرحة النصر بهدف التعادل امام الهلال في الدوري السعودي
فرحة لاعبو النصر بهدف التعادل أمام الهلال
حارس الهلال المعيوف
فتح الماء على حارس النصر براد جونز لقطة اليوم في الدوري السعودي
فتح الماء على حارس النصر براد جونز لقطة اليوم في الدوري السعودي
فتح الماء على حارس النصر براد جونز لقطة اليوم في الدوري السعودي
فتح الماء على حارس النصر براد جونز لقطة اليوم في الدوري السعودي
فرحة جيوفينكو بهدف في مباراة الهلال والنصر
فرحة جيوفينكو بهدف في مباراة الهلال والنصر
فرحة جيوفينكو بهدف في مباراة الهلال والنصر
الهلال يتفوق في معركة وسط الملعب على النصر
كارلوس إدواردو بعد تسجيل هدف للهلال امام النصر في ديربي الرياض
كارلوس إدواردو بعد تسجيل هدف للهلال امام النصر في ديربي الرياض
عبد الرزاق حمدالله يطلب الكرة في مباراة النصر والهلال بديربي الرياض
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التحامات قوية في خط الوسط بين الهلال والنصر
جوميز يسجل في مباراة الهلال والنصر
فرحة بافيتيمبي جوميز بهدفه في مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي
فرحة بافيتيمبي جوميز بهدفه في مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي
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