بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاسك لينز النمساوي ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 5-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ولاسك لينز” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “عادل خلو”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 4، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.

وتأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور على حساب “كلوب بروج” بعدما تعادل معه ذهابًا بنتيجة (1-1)، وانتصر عليه إيابًا بخماسية نظيفة.

بينما أقصى “لاسك لينز” فريق إي زد آلكمار الهولندي بعدما تعادل معه ذهابًا بهدف لمثله، وفاز عليه إيابًا بهدفين نظيفين.

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يذكر ان مباراة الإياب بين “مانشستر يونايتد ولاسك لينز”، قد انتهت بفوز الشياطين الحمر بخماسية نظيفة في المواجهة التي أقيمت على ملعب لينزر بالنمسا، يوم 12-3-2020.

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مانشستر يونايتد 1-1 لاسك لينز

????️ملعب أولد ترافورد (مانشستر يونايتد)

????الدوري الأوروبي (إياب دور الـ16)

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تشكيلة مانشستر يونايتد: روميرو – براندون ويليامز – هاري ماجواير – إيريك بايي – فوسو مينساه – ماتا – مكتوميناي – فريد – لينجارد – دانييل جيمس – إيجالو.

تشكيلة لاسك: شالجير – فيسينجير – تراونير – آندرادي – ميشورل – هولاند – رانفتل – رينير – راجوز – باليتش – فريسير.

1″ بداية الشوط الأول

35″ بطاقة صفراء للاعب لاسك ميشورل.

39″ بطاقة صفراء للاعب مان يونايتد “مكتوميناي”.

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0

45″ بداية الشوط الثاني

55″ جوووول..لاسك يسجل الهدف الأول بواسطة فيليب فيسينجير.

57″ جوووول..مانشستر يونايتد يتعادل 1/1 بواسطة جيسي لينجارد بمساعدة من خوان ماتا.

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