عاجل | تشكيلة النصر الأساسية في ديربي الرياض “غياب موسى والغنام”

كشف المدير الفني لفريق النصر “روي فيتوريا” تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة الهلال في ديربي الرياض بالجولة الـ23 في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”. وجاء في حراسة المرمى الأسترالي “براد جونز“، ومن أمامه سيلعب كل من عمر هوساوي وعبدالإله علي العمري. وفي المقدمة سيلعب ثلاثي الرعب “جوليانو دي باولا ونور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله”. ولاقى فيتوريا انتقادات لاذعة من جماهير العالمي بعد إعلان التشكيلة مباشرة بسبب غياب خالد الغنام والنيجيري أحمد موسى. والتالي تشكيلة النصر: Advertisements براد جونز سلطان عبدالله الغنام – عمر هوساوي – عبدالإله علي العمري – عبدالرحمن العبيد. بيتروس ماثيوس – يحيى الشهري – عبدالله محمد الخيبري. جوليانو فيكتور دي باولا – عبدالرزاق حمدالله – نور الدين أمرابط. دكة البدلاء: وليد عبدالله – نايف الماس – عوض خميس – عبدالرحمن الدوسري – مختار علي – خالد غنام – أحمد موسى – فهد الجميعة – عبدالفتاح آدم. ..

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