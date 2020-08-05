كوبنهاغن يصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي و "إسطنبول باشاك" يغادر

دشن فريق كوبنهاغن الدنماركي عودته إلى بطولة الدوري الأوروبي بتحقيقه فوز عريض على باشاك شهير التركي بثلاثية نظيفة، فتأهل بالتالي إلى ربع نهائي البطولة.



بلغ كوبنهاغن الدنماركي الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي استأنف نشاطه الأربعاء بعد توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد فوزه على باشاك شهير التركي في إياب دور ثمن النهائي.



وكان الفريق الدنماركي قد سقط بهدف نظيف خارج أرضه ذهاباً ليعوّض خسارته بفوز كبير.



وفي العاصمة الدنماركية، افتتح المهاجم الشاب يوناس ويند التسجيل باكراً برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى للأوروغوياني غييرمو فاريلا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تحصل عليها بعد لمسة يد على محمد توبال في الدقيقة 53.



وسجل راسموس فالك ينسن هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض بعد أن افتك الكرة من منتصف الملعب ممراً إلى ويند الذي أعادها إليه قبل أن ينطلق ويطلق كرة زاحفة من خارج المستطيل إلى يسار الحارس ميرت غونوك في الدقيقة 63.



ويلعب كوبنهاغن في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مانشستر يونايتد الانكليزي أو لاسك النمساوي اللذين حالياً.



وفي مباراة أخرى ودع فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إثر خسارته أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف دون مقابل، في إياب دور الـ 16.



وضع المهاجم جوناس ويند فريقه كوبنهاغن بالمقدمة بهدف مبكر أحرزه عند الدقيقة 4، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 53.



وأنهى أصحاب الأرض آمال الضيوف بالعودة للمباراة بهدف ثالث جاء في الدقيقة 62، عبر متوسط الميدان راسموس فالك ينسن.



وكان إسطنبول باشاك شهير، قد أنهى مواجهة الذهاب على أرضه فائزا بهدف وحيد، ليبلغ بذلك الفريق الدنماركي دور الربع نهائي باعتباره فائزا بمجموع اللقاءين بثلاثة أهداف لهدف.



وتأهل إلى الدور ذاته شاختار دونيتسك الأوكراني، بعد أن جدد فوزه على نظيره فولفسبورغ الألماني بثلاثة أهداف لهدف.



وسبق لشاختار أن حقق الفوز في الذهاب بهدفين لهدف، على ملعب فوكسفاغن أرينا في ألمانيا.



المصدر: وكالات