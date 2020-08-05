اختيار مفاجئ في قائمة ريال مدريد لموقعة مانشستر سيتي



أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشهدت اختيارات زيدان، استبعاد جاريث بيل وخاميس رودريجيز وماريانو دياز لأسباب مختلفة، وفي الوقت ذاته اختار إضافة قائد الفريق سيرجيو راموس للقائمة، رغم أنه لن يسمح له بالمشاركة بسبب الإيقاف.



وجاءت قائمة ريال مدريد التي ستغادر إلى إنجلترا، كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي



الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – ميندي – خافي هيرنانديز



الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – إيسكو



الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز – يوفيتش – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجو



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ملعب سانتياجو برنابيو.

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