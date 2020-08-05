رياضة | فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تجهيز حسين الشحات، لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

حيث بدأ يبدأ حسين الشحات مرحلته الأولى من التأهيل، بداية الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة العلاج التى خضع لها مؤخرا عقب إجرائه جراحة الفتاق.

ويأمل الجهاز الفنى للمارد الأحمر فى جاهزية حسين الشحات، قبل مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا باعتبارة أحد العناصر الأساسية في تشكيل السويسري رينيه فايلر.

ومن ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدورى المصرى، والمقرر انطلاقه غدا الأربعاء بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.