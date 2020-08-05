رياضة | مبابي وبيل يدعمان ضحايا تفجير بيروت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي وبيل يدعمان ضحايا تفجير بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كلا من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني تعاطفهما مع لبنان والشعب اللبناني وذلك عقل الإنفجار الذي وقع في بيروت مؤخرًا وخلف الكثير من الضحايا.

وقال كيليان مبابي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"خالص دعواتي لضحايا الانفجار في بيروت".

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وعلى نفس الجانب، قال جاريث بيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أفكاري وصلواتي مع الجميع في بيروت الآن، أتمنى لكم السلامة".

وكان انفجار كبير وضخم هز بيرون العاصمة اللبنانية بالأمس مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، حيث خلّف الإنفجار 78 قتيلاً ونحو 4 آلاف مصاب حتى الآن.

وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن التفجير كان سببه مواد شديدة الانفجار صوُدرت قبل سنوات وتم تخزينها في المعبر رقم 12 في ميناء بيروت.