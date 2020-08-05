رياضة | سواريز أمل برشلونة من أجل التعاقد مع لاوتارو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سواريز أمل برشلونة من أجل التعاقد مع لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيقوم بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في حالة واحدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تلك الحالة هي بيع نجم هجوم برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من أن سواريز الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في صيف 2021 وأنه أكد في عدد من المرات رغبته في الإستمرار مع البلوجرانا إلا أن فكرة رحيله ممكنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 33 عامًا مطلوب في الدوري الأمريكي تحديداً من إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.