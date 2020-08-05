رياضة | حقيقة رحيل "بن شرقي" عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل "بن شرقي" عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كريم بلق، وكيل أعمال النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، على ما تردد بشأن وصول عروض خارجية لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال بلق في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر":" بن شرقي يلعب في فريق كبير ويقدم مستويات مميزة، ولذلك من الطبيعي أن تصله عروضًا خارجية".

Advertisements

وتابع:" هناك بالفعل عروض خارجية لضم بن شرقي وتحديدا من الخليج وأوروبا ولن أكشف عن الأندية".

وواصل:" بن شرقي يضع كل تركيزه في الوقت الحالي على قيادة الزمالك لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، ولم يدرس العروض المقدمة خصوصا أن الموسم لم ينتهي بعد".

وأتم:" تواصلت مع أحد وكلاء اللاعبين الكبار في الكرة المصرية، بشأن رغبة إشبيلية الإسباني بضم أحد اللاعبين المميزين في منتخب مصر، لكني لن أكشف عن اسمه حاليا".