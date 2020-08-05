رياضة | سولشاير يعلن تشكيل مانسشتر يونايتد لمواجهة لاسك فى الدوري الأوربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن تشكيل مانسشتر يونايتد لمواجهة لاسك فى الدوري الأوربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لنادى مانسشتريونايتد الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه لاسك لينز النمساوي بعد قليل ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الاوربي على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي.

وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: روميرو.

خط الدفاع: فوسو مينساه، بايلي، ماجواير، ويليامز.

خط الوسط: فريد، مكتوميناي، لينجارد.

خط الهجوم: جايمس، ماتا، ايجالو.