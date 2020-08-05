رياضة | فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عرض لجنة الكرة بشأن إعارة محمود كهربا لاعب القلعة الحمراء إلى الدوري السعودي.

ورفض فايلر هذا الأمر برمته وأصر على تواجد كهربا مع الفريق الأول وعدم التفريط فيه خاصة بعد وجود عروض خليجية أبرزها النصر السعودي.

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ويأمل النصر السعودي في الحصول على خدمات محمود كهربا في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على الألقاب بتدعيم صفوفه.

وترى لجنة الكرة أنه يمكن الاستفادة ماديا من كهربا بإعارته إلى النصر السعودي لمدة عام في ظل التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

كما أن الأهلي يكثف محاولاته من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الأمر الذي يجعل مشاركة كهربا صعبة.