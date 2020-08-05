رياضة | صراع إيطالي على ضم نجم منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إيطالي على ضم نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه هناك صراع شرس بين أربعة أندية إيطالية من أجل التعاقد مع الجزائري محمد فارس نجم سبال الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن هذه الأندية هي لاتسيو وفيورنتينا وكالياري وتورينو.

وأوضحت الشبكة العالمية أن هذه الأندية ترغب في إستغلال الإنخفاض المتوقع في سعر النجم الجزائري عقب هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

وأفادت الشبكة العالمية بأن فارس البالغ من العمر 24 عامًا يلعب في مركز الظهير الأيسر ووسبق له اللعب لناديي هيلاس فيرونا الإيطالي وبوردو الفرنسي.