شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يعلن التعاقد مع «آكي» لمدة 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تعاقده مع اللاعب الهولندي «ناثان آكي» مدافع فريق بورنموث، في عقد مدته 5 سنوات، ليكون لاعب في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان قد أعلن الحساب الرسمي لفريق «السيتي» عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، ولكن لم يعلن الفريق عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

ويسعى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لتدعيم صفوفه في الصيف الجاري خاصة في الدفاع حيث يحتاج إلى قلبي دفاع، أولهما ناثان أكي.