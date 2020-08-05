شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي للإنتر في مواجهة خيتافي بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذي سيواجة به فريق خيتافي الإسباني في دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين في ألمانيا بسبب تعذر إجراء المباراة بنظام الذهاب والإياب بسبب فيروس كورونا.

ويأمل كلا الفريقين في الفوز بالمباراة من أجل خطف الفوز والصعود لدور الـ 8 من منافسات البطولة الأوروبية.

ويدخل «كونتي» المدير الفني لفريق إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فريج – جودين

خط الوسط: يونج – باريلا – بروزوفيتش – جاليارديني – دامبروزيو

Advertisements

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو