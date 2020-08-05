شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يُفجر مفاجآة مدوية حول ضم «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد د.صفوان السويكت رئيس النادي النصر السعودي انه لا صحة للأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية في الآونة الأخيرة بخصوص دخول ناديه في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

وقال السويكت في تصريحات لبرنامج السادسة المذاع على شاشة قناة النادي الأهلي انه لا توجد اى اتصالات أجريت من جانب إدارة «العالمي» مع إدارة الأهلي او اللاعب لمعرفة رأيه بخصوص التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

كما أوضح رئيس النادي السعودي ان كهربا لاعب كبير لكنه ليس ضمن اهتمامات النصر خلال الفترة المقبلة .. نافيا اقتراب فريقه من ضم محمود عبد المنعم على سبيل الإعارة في الميركاتو الجاري .