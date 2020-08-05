شكرا لقرائتكم خبر عن «كامب نو» سلاح برشلونة أمام نابولى فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن فريق برشلونة يتسلح بسجله الخالى من الهزائم فى ملعب «كامب نو» بدورى أبطال أوروبا، لتخطى عقبة نابولى السبت المقبل، فى إياب دور الـ16 لتشامبيونزليج.

وكان فريق برشلونة قد تعادل 1-1 أمام نابولى فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب «سان باولو».

وقالت الصحيفة إن برشلونة لم يخسر على ملعبه فى دورى أبطال أوروبا منذ عام 2013، وهو سجل يمنحه القوة ضد جاتوزو ورفاقه فى موقعة السبت، بدورى الأبطال.

ولعب برشلونة 35 مباراة فى «كامب نو» دون أن يعرف طعم الهزيمة على أرضه وبمعدل أهداف 2.97 هدف فى المباراة الواحدة.

وأضافت الصحيفة أن نادى برشلونة هو الأقرب للتأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال، ويتضح ذلك من أحدث النتائج الأوروبية التى تم حصادها من قبل الفريق الكتالونى فى «كامب نو»، حيث لم يخسروا منذ 1 مايو 2013 مع سلسلة من 35 مباراة بمتوسط ثلاثة أهداف تقريبًا لكل مباراة (2.97).

ويعد ملعب برشلونة حصنًا منيعًا منذ عام 2013، حيث كان بايرن ميونخ آخر فريق قادر على انتزاع الفوز فى «كامب نو»، وكان البارسا أمام مهمة مستحيلة لتعويض خسارة مباراة الذهاب ٠ - ٤ فى أليانز آرينا، حيث تلقى خسارة إيابًا فى «كامب نو» بنتيجة 3-0.

ومنذ ذلك الحين، مع تاتا مارتينو (موسم واحد)، لويس إنريكى (ثلاثة مواسم)، وإرنستو فالفيردى (موسمان ونصف)، لم يتعرض برشلونة لأى هزيمة على ملعبه فى دورى أبطال أوروبا، ويجب أن يحافظ المدرب كيكى سيتين على هذه السلسلة عندما يلتقى بنابولى يوم السبت المقبل على الرغم من غياب الجمهور.

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وخاض فريق برشلونة 35 مباراة دون هزيمة على ملعبه فى «كامب نو» بدورى الأبطال، منذ عام 2013، حيث فاز فى 31 مباراة وحقق 4 تعادلات.