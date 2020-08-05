شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الفخراني يقود يد الشارقة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الشارقة الإماراتي، في التعاقد مع هاني الفخراني، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة اليد.
ومن المقرر، أن يبدأ هاني الفخراني، مغامرته مع الفريق الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويمتد تعاقد “الفخراني” لمدة موسم قابلة للتجديد لينضم نجم الأهلي السابق للثنائي «علي زين ومحمود فايز».
الجدير بالذكر أن هاني الفخراني نجح رفقة منتخب الرجال في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية والتي أقيمت بتونس، كما حصل مع منتخب الشباب على برونزية بطولة العالم بإسبانيا.
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