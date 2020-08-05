شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول» تفجر مفاجأة فى عودة «رونالدو» لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «فرانس فوتبول» مفاجأة مدوية عن إمكانية عودة البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى صفوف نادى ريال مدريد الإسبانى بداية من الموسم الجديد على الرغم من العقد الممتد لرونالدو مع اليوفى حتى عام 2022.

وأعلن نادى يوفنتوس، بطل إيطاليا، فى يوليو 2018 التعاقد بشكل رسمى مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بعد موافقة الناديين على قيمة الانتقال النهائية.

وقالت الصحيفة إن كريستيانو رونالدو منزعج جدًا من أداء يوفنتوس هذا الموسم، حيث لم يقدم الفريق الإيطالى كرة قدم جيدة تحت قيادة المدرب ماوريسيو سارى رغم تتويجه بلقب الكالتشيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان استطاع التعامل مع رحيل كريستيانو رونالدو محققًا لقب الدورى الإسبانى، ومع وصول كيليان مبابى الموعود به فى صيف عام 2021، لن يكون هناك مكان لرونالدو فى تشكيلة الريال، لذلك سيتعين عليه أن يبحث فى مكان آخر إذا أراد مغادرة يوفنتوس.

ويعيش النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو حالة من التألق بعد تتويجه بلقب الدورى الإيطالى مع فريقه يوفنتوس، حيث وصل بذلك إلى رقمه المفضل 7 من حيث بطولات الدورى خلال مسيرته الكروية جاءت كالتالى: 3 ألقاب بدأها مع مانشستر يونايتد على التوالى فى جيل ذهبى مع فيرجسون، ثم لقبان مع ريال مدريد أحدهما مع مورينيو والثانى مع زيدان، ولقبان آخران مع فريق يوفنتوس.

فى سياق آخر، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مفاجأة بشأن خطة الميركاتو الصيفى لريال مدريد.

وتوج ريال مدريد بالدورى الإسبانى، فى الموسم المنقضى، وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يفكر هذا الصيف فى بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوى التعاقد مع أى صفقة جديدة.

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وسبق أن صرح فلورنتينو بيريز، رئيس النادى الملكى، بأن ريال مدريد لن يبرم أى صفقة كبرى، الصيف الجارى.

يذكر أن الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يرغب فى التخلص من أكثر من لاعب فى فريقه مثل الويلزى جاريث بيل والكولومبى خاميس رودريجيز.

ونجح زيدان فى قيادة الميرنجى لحصد لقب الليجا، بينما لايزال الفريق ينافس فى دورى أبطال أوروبا، ولديه مباراة مهمة هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتى فى إياب ثمن النهائى.