الدوري السعودي: الشباب يقهر الوحدة بثلاثية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري السعودي لكرة القدم​، حقق ​الشباب​ فوزاً مستحقاً على نظيره ​الوحدة​، وانتهت هذه المواجهة بواقع 3 – 0.

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وعاد الدوري السعودي لاستكمال منافساته بعدما توقفت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وسجل اهداف الفريق الفائزكل من سيباستياو دي فريتاس من ضربة جزاء في الدقيقة 34، فيما سجل ماخيتي ديوب الهدف الثاني من ركلة جزاء ايضًا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الشباب الى 34 نقطة ليتواجد في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة ليبقى مؤقتاً في المركز الرابع.